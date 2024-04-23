Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Bakü\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve birçok davetli katıldı. Programda şehitler için saygı duruşu yapıldı ve milli marşlar okundu. Büyükelçi Bağcı, konuşmasında Türkiye'nin geleceğinin çocuklarla güçleneceğini vurguladı.

23.04.2024 16:22
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Aliyev Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişinin izlediği programda vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bundan 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurulmasıyla ortaya konulan birleştirici ruhun bugün de en büyük dayanakları olduğunu söyledi.

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi olduğunu vurgulayan Bağcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti için gurur nişanı olan ve bugünü çocuklara armağan eden bir bayramın da başlangıcını gerçekleştirmiştir. Zaferle taçlanan milli mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcı, hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna dikkati çekerek, "Bu inançla hareket eden milletimiz Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve gelecek güveniyle güçlenmeye devam edecektir. Çocuklarımızın bugünü ellerinde bayraklarımız dalgalandırarak coşkuyla kutlamaları, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve müttefikliğinin geleceğinin emin ellerde olduğunun göstergesidir." dedi.

Program, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi ve Bakü Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Programda öğrencilerin 23 Nisan'la ilgili resimlerinin yer aldığı sergi de gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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