Bakü\'de Alevi-Bektaşi Dinletisi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Özün Eğri İse Yola Zararsın - Şah İsmail Hatai Dinletisi" gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte solistler Enver Merallı, Nahide Saygün Akkal ve Seher Çelik, Ankara Devlet Halk Müziği Korosu eşliğinde Alevi-Bektaşi deyişlerinden oluşan repertuvarla sahne aldı.

Dinletide, "Benim Pirim Şahı Merdan Ali'dir", "Gitme Durnam Gitme Dağlar Salında", "Neçedir Ağlarsın?", "Ezel Bahar Olmayınca" ve "Şu Aleme Nur Doğdu" gibi eserler seslendirildi.

Şah İsmail Hatai'nin felsefesi ve Alevi-Bektaşi kültürünün evrensel değerlerinin öne çıkarıldığı dinleti, izleyicilerin uzun süren alkışlarıyla sona erdi.