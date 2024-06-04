Bakü'de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı başladı - Son Dakika
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Bakü'de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı başladı

Bakü\'de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

04.06.2024 11:28
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) desteği ile Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen fuarın açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.

Fuara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed El Cabir de katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Fuarda, BAE'nin Masdar şirketi tarafından inşa edilecek 2 güneş ve 1 rüzgar santralinin temeli atıldı.

Açılışın ardından Aliyev ve diğer katılımcılar fuardaki stantları gezdi. Bakan Bayraktar ile Türkiye Petrolleri (TP) standını ziyaret Aliyev, burada yetkililerden bilgi aldı.

Fuarda 37 ülkeden 300 şirket, petrol üretimi ve enerji taşımacılığı, petrol ve doğal gaz depolama ile hizmetleri alanındaki yenilikçi teknolojileri sergiliyor.

Türkiye'den de firmaların katıldığı fuar 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA

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