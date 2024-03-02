Bakü\'de Türk Toraks Derneği Azerbaycan Temsilciliği açıldı

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Bakü'de, Türk Toraks Derneği Azerbaycan Temsilciliğinin açılması dolayısıyla "Pulmonoloji Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Türk ve Azerbaycanlı doktorlar, akciğer hastalıkları, astım ve alerjik hastalıklar ile hava kirliliği ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi konularda sunum yaptı, fikir alışverişinde bulundu.

Türk Toraks Derneği Başkanı Nurdan Köktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı doktorların, göğüs hastalıkları alanındaki eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Azerbaycanlı doktorların Türkiye'de asistanlık eğitimi aldığını belirten Köktürk, "Ülkelerine dönen doktorların eğitimlerinin devamı için bu tür faaliyette bulunmaya karar verdik. Yaklaşık 190 doktor katıldı. Biz de solunum ve akciğer hastalıklarının belli başlılarını burada kısa sunumlarla anlatmaya çalıştık. Yine hava kirliliği ve sigara içme oranı yüksek bir ülke burası. Bu yüzden benzer ortak risk faktörleri taşıyoruz akciğer hastalıklarına yönelik. Bunların altlarını çizdik." dedi.

Sempozyuma Türkiye'den katılan Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, Azerbaycanlı meslektaşlarıyla akciğer ve göğüs hastalıkları konuları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kalyoncu, Türk Toraks Derneğinin desteğiyle Azerbaycan'da akciğer ve astım hastalıklarına ilişkin ilk kez yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da meslektaşlarıyla paylaştıklarını anlatarak, "Bu tür hastalık çalışmaları toplumsal bazda çok önemli. Azerbaycan'da daha önce bu tür araştırmalar pek yokmuş. Bu araştırmanın, bundan sonraki araştırmaların mayası olacağını düşünüyorum. Bu çalışmalar belirli aralıklarla tekrarlanmalı." diye konuştu.