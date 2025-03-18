Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Bakü'de faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu'nun (GYF) düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasının ardından orucunu açan misafirlere geleneksel Azerbaycan yemekleri ikram edildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan GYF Başkanı Ahmet Tecim, yıllardır devam ettirdikleri iftar geleneğini bu sene de sürdürdüklerini, bugün ise Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Türk sivil toplum kuruluşlarının Azerbaycan'da önemli işler hayata geçirdiğini belirtti.

Akgün, "Büyükelçilik olarak Azerbaycan'da yaşayan iş adamlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar hepsinin yanındayız. Ülkesiyle, vatanıyla, devletiyle, milletiyle sorunu olmayanların hepsi bizim kardeşimizdir ve biz onların hepsini destekliyoruz." dedi.

Bugünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akgün, şehitleri rahmetle andığını ifade etti.