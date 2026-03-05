Bakü'den Planlanan Nahçıvan Uçuşları Iğdır'a Yönlendirilecek - Son Dakika
Bakü'den Planlanan Nahçıvan Uçuşları Iğdır'a Yönlendirilecek

05.03.2026 17:13
İran'dan dronlarla düzenlenen saldırıların ardından Azerbaycan'ın Bakü ve Gence şehirleri ile Nahçıvan arasındaki uçuşların Iğdır Havalimanı üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - İran'dan dronlarla düzenlenen saldırıların ardından Azerbaycan'ın Bakü ve Gence şehirleri ile Nahçıvan arasındaki uçuşların Iğdır Havalimanı üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

Nahçıvan Havalimanı'na düzenlenen drone saldırısının ardından burada uçuşlar durduruldu. Azerbaycan Hava Yolları'nın Nahçıvan'a planlanan seferlerinin Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Yolcular buradan otobüslerle Nahçıvan'a taşınacak.

Iğdır Havalimanı yetkilileri, Azerbaycan'dan gece saatlerinde 5 uçağın gelmesinin beklendiğini belirtirken, Azerbaycan Hava Yolları da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son olaylarla bağlantılı olarak, Bakü-Nahçıvan-Bakü güzergahı üzerindeki 5 Mart 2026 tarihine planlanan tüm seferler iptal edilmiştir. Azerbaycan vatandaşları için Bakü'den Nahçıvan'a ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla Bakü'den Türkiye'nin Iğdır şehrine ve ters yöne uçuşlar düzenlenmiştir. Yolcuların Iğdır Havalimanı'ndan Nahçıvan'a ve ters yöne taşınması için özel otobüsler organize edilmiştir. Otobüs seferleri Nahçıvan otogarı aracılığıyla gerçekleştirilecektir."

Yolculardan uçuştan en az bir buçuk saat önce havalimanına gelmeleri ve yanlarında pasaport veya yeni nesil kimlik kartlarının bulunması rica olunur. AZAL mevcut durumu dikkatle izlemeye devam etmekte ve seferlerin güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli tedbirleri almaktadır. Yolcular, uçuş tarifesindeki değişiklikler hakkında operatif bir şekilde bilgilendirilecektir."

İran'dan dronlarla Nahçıvan'a düzenlenen saldırılarda 4 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

