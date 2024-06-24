Balçova Belediyesi HAKTİM ile İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Balçova Belediyesi HAKTİM ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

Balçova Belediyesi HAKTİM ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

Balçova Belediyesi, Türkiye'nin tek hayvan arama-kurtarma derneği olan HAKTİM ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında eğitimler gerçekleştirilecek ve arama-kurtarma ekibi kurulacak.

24.06.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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(İZMİR) - Balçova Belediyesi Türkiye'nin tek hayvan arama-kurtarma derneği olan HAKTİM ile iş birliği protokolü imzaladı. Olası depreme hazırlıklı olmak için eğitimler gerçekleştirmek ve gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekibi kurulmasını öngören protokolün önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Onur Yiğit, "İnsanların dışında can dostlar için de arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştiren HAKTİM ile yaptığımız bu protokolle faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AFAD akreditasyonu olan ve Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ile arama-kurtarma protokolü de bulunan ve Başkan Yiğit ile birlikte anlaşmaya imza atan HAKTİM'in Başkanı Sibel Altun, "Balçova Belediyesi ile yaptığımız protokol sayesinde halkımıza, öğrencilerimize ve belediye personeline eğitimler vereceğiz. Olası afetlerde birlikte çalışacağız. Can dostlarla ilgili arama-kurtarma faaliyeti ve insani yardım gerçekleştireceğiz. Biz dernek olarak can dostlar için duyarlılık gösteren belediye başkanımız Onur Yiğit'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Protokol imza törenine ANDA İzmir temsilcileri de katıldı.

Profesyonellik gerekli

Deprem bilinci konusunda farkındalığın önemine dikkat çakan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, kurumların afet durumunda arama-kurtarma konusunda da profesyonelliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yiğit, şunları söyledi:

"Biz bu çalışmayı kamu-vatandaş işbirliği içinde yapmak istiyoruz. Gönüllülerin desteği çok önemli. Belki bir süre sonra hemşerilerimizin ilgisine göre arama-kurtarma timleri kuracağız. Mutlaka bu timlerin profesyonel eğitim alması gerekiyor. Bu protokolle bir başlangıç yaparak sadece insan hayatını değil gezegeni birlikte paylaştığımız, bize emanet olan canlıların hayatını da öncelemiş oluyoruz. Bize göre nefes alan her canlının yaşam hakkını önceleyen anlayış, sosyal belediyecilik anlayışının ta kendisidir."

Kaynak: ANKA

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