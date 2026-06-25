İzmir'de iki belediye başkanı gözaltına alındı

(İZMİR) - İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "Belediye başkanlarımızın ve aile yakınlarının en kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesi, en kısa sürede bırakılması talebimizdir" dedi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada,"İzmir'imizin iki ilçesi olan Seferihisar ve Balçova'da sabah saatlerinde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda operasyon düzenlendi ve toplam 26 kişi gözaltına alınarak Yeşilyurt'taki emniyette sorguları devam etmektedir. 24 kişinin Seferihisar Belediyesi'ndeki bir önceki soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, Balçova Belediye Başkanı ve annesinin de 2024 yerel seçimleri öncesi yapılan bir seçim yardımı dolayısıyla gözaltına alındığı bilgisi tarafımıza iletildi. Şu an öğreniyoruz ki içeride Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in bir tedavi süreci devam etmekte ve bu tedavi sürecinin neticesinde diyalize girmesi gerektiği ortaya çıktı. Biraz önce hemşiresi geldi, bununla ilgili bilgi verdi. Yetkililere de durumu iletmek için arkadaşlarımız temas halindeler" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'in gözaltına alınma ilişkin Çelik, "2024 yerel seçimleri öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Veli Ağbaba'nın seçim kampanyasında sandık görevlilerinin iaşesini karşılamak üzere yapılan seçim yardımlarıyla ilgili olduğu tarafımıza bildirildi. Kamuoyunda Balçova Belediyesi ile ilgili herhangi bir bürokratın veya başkan yardımcısının gözaltına alınması söz konusu değildir. Ancak Seferihisar Belediyesi'nde hem bürokratlar hem de belediye başkan yardımcıları, bir önceki soruşturmaya istinaden gözaltına alınmıştır. Belediye başkanlarımızın ve aile yakınlarının en kısa sürede tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesi, en kısa sürede bırakılması talebimizdir. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız ilgili görüşmeleri yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in babası eski CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise, "Yani Onur'la ilgili hiçbir şey yok. Meryem'den dolayı Onur'u aldılar. Meryem'in seçim öncesi kumanya parası olarak gönderdiği 500 bin lirayla ilgili, Seferihisar'da yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldı. Meryem'i de aldılar. Meryem'den dolayı da Onur'u aldılar. Onur belediye başkanı olduğu için ona bağlamaya çalıştılar. Onunla ilgili hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.