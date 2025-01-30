Balıkçı ve Yunusların Keyifli Anları

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Rizeli balıkçı teknesinin yoldaşı yunus balıkları oldu

RİZE - Rize'de balık tutmak için denize açılan balıkçıya yunus balıkları eşlik etti. Balıkçının o anları kayıt altına alınınca sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü'nde balıkçılık yapan İsmail Akmermer, kayığını hazırlayarak Karadeniz'e açıldı. Teknesinin etrafına bir anda doluşan yunuslar Akmermer'in dikkatini çekti. Yunuslarla birlikte bir süre oynayarak seyahat eden Akmermer o anları kayıt altına aldı. Anbean yunuslarla olan gezintisi kaydeden Akmermer'in o anları, yunusların sevimliliği ve kendisinin samimiyeti nedeniyle ortaya sıcak görüntüler çıkardı.

Keyifle tuttuğu balıkları yunuslarla bölüştüğünü dile getiren İsmail Akmermer isimli balıkçı "Bugün rızkımız için açıldık ama bir şey yoktu. Sargan tuttuk. Onlarında yarısını zaten aç kalmasınlar diye yunuslara yedirdik. Elde avuçta bir ufak kaldı o da mazot paramız olacak. Biz bu işi sevdiğimiz için yaptığımızdan yarında devam edeceğiz. Durmak yok" ifadelerini kullandı.