Balıkesir Ayvalık\'ta 21. Zeytin Hasat ve Turizm Festivali maliyetlerle başladı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde, artan üretim maliyetleri, yetersiz desteklemeler ve zeytinin dalında kalmasına neden olan ekonomik koşullar gündeme taşındı.

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı iş birliğinde düzenlenen 21. Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı.

Festivalin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilleri, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut, Ayvalık Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Seller, Meclis Başkanı Ersan Adli, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, zeytin üreticileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, Tarihi Macaron Çarşısı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen festival yürüyüşüyle başladı. Korteje il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Başkan Ergin, konuşmasında zeytinin yalnızca ekonomik bir değer değil, bir kültür olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"MALİYET YÜKÜNÜN ÜZERİNE DÜŞÜNMELİYİZ"

"Zeytin bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil, bu kentin hafızası, yaşam biçimi ve en değerli mirasıdır. Ayvalık'ın geçmişi zeytine dayanıyor, geleceğinde de mutlaka olacaktır. İlçemizde yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacımız bulunuyor. Mutlu Köyümüzde ise bin 100 yaşını aşmış tescilli bir anıt ağacımız var. Bizim görevimiz bu mirası korumak ve çocuklarımıza güçlü şekilde bırakmaktır. Ayvalık denildiğinde deniz, tarih ve adalar kadar zeytin ve zeytinyağı da gelir; burada zeytin ile turizm birbirinden ayrı düşünülemez. Ayvalık zeytinyağının taklit edilmesi ve tağşiş yapılması hem emeğe hem güvene darbe vuruyor. Öte yandan artan akaryakıt fiyatları, toplama yevmiyeleri ve yetersiz desteklemeler nedeniyle zeytin dalda kalıyor. Zeytinciyi zorda bırakan bu maliyet yükünün üzerine hep birlikte düşünmeliyiz."

"AYVALIK KÖRFEZ'İN PARLAYAN İNCİSİ"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise zeytinin barışı ve emeği simgelediğini ifade ederek, "Var yılında üreticimizin sevinemediğine şahit oluyoruz. Sahada 76 yaşındaki üreticimiz hayatında ilk kez maliyetler nedeniyle zeytinini dalında bıraktığını söylüyor. Bu toprakların huzuru ve refahı için çiftçimizin yanında durmak ve sorunları çözmek ortak görevimizdir" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu ise Ayvalık'ın tarımsal kimliğinin uluslararası arenada temsil edildiğini belirterek, "Ayvalık, 22 bin hektarlık tarım arazisinin 17 bin 500 hektarında zeytin üretimi yapılan kadim bir şehrimizdir. İlçe halkının yaklaşık yüzde 80'inin temel geçim kaynağı zeytindir. Ayvalık zeytinyağı ulusal sınırları aşmış, küresel ölçekte kabul görmüş bir marka haline gelmiştir. Bu festivaller tanıtım ve markalaşma adına hayati bir rol üstleniyor. Üreticimizin emeğinin daha da değer bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EL EMEĞİ SERGİSİ VE KIRLANGIÇ'TA ZEYTİN PAZARI AÇILDI

Protokol konuşmalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kadın üreticiler ve zanaatkarların hazırladığı El Emekleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Festivalin ikinci bölümünde ise Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek üreticilerden yeni sezon hasat ürünlerine ilişkin bilgi aldı.