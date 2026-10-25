Balıkesir Ayvalık\'ta batan tekneden 8 kişi kurtarıldı, kayıp KBB doktoru aranıyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif'im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin B.'yi arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Üzerinde can yeleği bulunduğu belirtilen Şahin B. için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.