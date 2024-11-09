Balıkesir Belediye Başkanı Kıvanç Karan Bebek İçin Destek Kampanyasına Katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Belediye Başkanı Kıvanç Karan Bebek İçin Destek Kampanyasına Katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SMA Tip1 teşhisi konulan Kıvanç Karan Sönmez bebeğin tedavi süreci için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. Akın, 8 Aralık'ta düzenlenecek bağış gecesine herkesi davet etti.

09.11.2024 18:13
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma ilçesinde sekiz ay önce dünyaya gelen ve henüz 18 günlükken SMA Tip1 teşhisi konulan Kıvanç Karan Sönmez bebeğe destek verdi.

Kıvanç Karan Sönmez, sekiz ay önce Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 18 günlükken SMA Tip1 teşhisi konulan Karan bebeğin ailesi, çocuklarını tedavi ettirmek için seferber oldu. İlaçları karşılamak için aile tarafından başlatılan Valilik onaylı kampanyaya kısa sürede destek yağdı ve kampanya yüzde 72 oranında tamamlandı.

Karan bebeğin Instagram hesabındaki canlı yayına katılan Başkan Akın, kampanyaya destek verdi. Kısa zamanda kampanyanın tamamlanmasını ve tedavinin başlamasını dileyen Akın, Sönmez ailesine hitaben, "Öncelikle seni ve eşini tebrik ediyorum. Büyük mücadele veriyorsunuz. Kampanya bugün yüzde 72 oranında tamamlanmış burada annenin, babanın ve Karan'ın kardeşinin mücadelesiyle oldu. Ben kendim de destek olacağım. Ancak bu yayına ailem dediğim Balıkesirliler nezdinde bir farkındalık oluşturmak için katıldım. Burası milli birliğin ve beraberliğin şehri. Ben eminim ki Balıkesirliler Karan için elinden gelen birliği ve dayanışmayı gösteriyordur" diye konuştu.

"Her bağış bir nefes" diyen Akın, 8 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Bandırma Sahne 1923'te Karan bebek için düzenlenecek bağış gecesine herkesi davet etti. Akın, "Ben herkesi bu kampanyaya ve Karan'a destek olmaya davet ediyorum. Mücadele eden, bu mücadeleye destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Belediye Başkanı Kıvanç Karan Bebek İçin Destek Kampanyasına Katıldı - Son Dakika

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