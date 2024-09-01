Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkçıları Yalnız Bırakmadı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sezonun ilk gününde balıkçıları yalnız bırakmadı. Başkan Akın, "ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılarımızla bir olduk, beraber olduk. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. İnşallah, bütün memleketin ihtiyacını karşılayacak bol balıklı bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, balıkçılık sezonun ilk gününde balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Akın'ın yanı sıra, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ile birlikte Büyükşehir Belediyesi iştiraki BATAŞ'a bağlı olarak hizmet veren Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sezonun ilk mezatına katıldı. Düdüğü çalarak ilk mezatı başlatan Başkan Ahmet Akın, esnafa destek olmak için balıkların bir kısmını satın aldı.

"Bol balıklı bir sezon olmasını diliyorum"

Tüm balıkçılar için bereketli bir sezon olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Şehrimizde balıkçılık ruhsatlı 958 tekne bulunuyor. Bizler de ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılarımızla bir olduk, beraber olduk. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. İnşallah, bütün memleketin ihtiyacını karşılayacak. Özellikle bu süreçte de gıda ihtiyacının karşılanmasında en büyük etken olacak. Bol balıklı bir sezon olmasını diliyorum. Kazasız, belasız hayırlı işler olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Sezon, palamutla başlayacak"

Sezonun palamutla başlayacağını dile getiren Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, "Palamut, göçen bir balık; Karadeniz'den başlayıp Ege'ye ve Akdeniz'e kadar geçişi devam eder. Biz de bu geçiş noktasındayız, Marmara Denizi olarak. Profesyonel balıkçılık yani gırgırlarla yapılan balıkçılık başladı. Balık geçiş yaparken bizim balıkçılarımız da bu balıkları tutacak" ifadelerini kullandı.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Balıkçı Necati Dingaz, "Güzel bir palamut sezonu bekliyoruz. İnce balık da olacak; hamsi, sardalye, istavrit. Bugün geldi, satıldı. Palamutta gelecek inşallah, Karadeniz'den. Bereketli bir sezon bekliyoruz, hayırlı olsun bütün camiaya" dedi.