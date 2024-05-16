Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu' İçin Kongre Düzenleyecek - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu' İçin Kongre Düzenleyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, \'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu\' İçin Kongre Düzenleyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir 'Balıkesir Dönüşüm Kongresi' düzenleyecek. Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

16.05.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Yeni Bir Balıkesir Vizyonu" ortaya koymak amacıyla 30-31 Mayıs'ta, şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" düzenleyecek. Kongreye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuva-yı Milliye'nin ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ruhuna uygun "Yeni Bir Balıkesir Vizyonu" ortaya koymak için şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" yapmaya hazırlanıyor. 30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ve iki gün sürecek "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" ile hem temel kentsel sorunlar birçok ana başlık altında masaya yatırılarak kolektif bir akılla ortak çözümler üretilecek hem de söze, karara ve yetkiye Balıkesirlilerin katılımı sağlanacak.

Şehrin bütün yerel aktörleriyle ortak bir "kent laboratuvarı" oluşturularak kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunacak olan Dönüşüm Kongresi'nde; katılımcılıktan taviz verilmeden, şehrin kendine özgü koşullarından da yola çıkarak "Yeni Bir Balıkesir Vizyonu" oluşturulacak. Böylelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in geleceğini yine Balıkesirlilerle birlikte planlayacak.

ŞEHRİN TÜM AKTÖRLERİ DÖNÜŞÜMÜ KONUŞACAK

Aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iş birliği ilkelerinin öne çıkarılacağı; yenilikçilik ve sürdürülebilirliğin sağlanacağı Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde hiçbir ayrım gözetmeksizin şehrin bütün aktörleri yer alacak. Meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, akademisyenler, STK'lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör, Balıkesir'in dönüşümünü konuşacak.

10 OTURUM VE 10 ÇALIŞMA GRUBU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Balıkesir'i, herkesin mutlu yaşadığı bir "dünya kenti" yapmak, tüm vatandaşların kentin her noktasında kendilerini özgür hissettiği, bireyin güçlendirildiği, kapsayıcı ve güçlü bir katılımcılığı esas alan yönetim anlayışıyla ortak yaşam kültürüne sahip bir kent yaratmak amacıyla yapılacak kongrede; 10 oturum ve 10 çalışma grubu gerçekleştirilecek. Balıkesir'in; gücüne, tarihine, birikimine ve insanına güvenen bir gelecek planını ortaya koyulacak kongre, dönüşümün yol haritasına da katkı sağlayacak.

TECRÜBELİ BAŞKANLAR 'PLANLI KENT ÖRNEKLERİ'Nİ KONUŞACAK

İkinci günün son oturumunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Planlı Kent Örnekleri" başlığı altında konuşacak. Sonrasında ise Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nin sonuç bildirgesinin sunumunu yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu' İçin Kongre Düzenleyecek - Son Dakika

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