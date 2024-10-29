Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Atatürk'ün Bize Bıraktığı Cumhuriyet'e Sahip Çıkıyoruz" - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Atatürk'ün Bize Bıraktığı Cumhuriyet'e Sahip Çıkıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından konuşan Başkan Akın, "Bu toprakları vatan yapan bu topraklar için kan döken şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ama en büyük şükran borcumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz" dedi.

29.10.2024 15:39
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Balıkesir Valiliği'nde düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından konuşan Başkan Akın, "Bu toprakları vatan yapan bu topraklar için kan döken şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ama en büyük şükran borcumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kuva-yi Milliye Caddesi'nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Ağa Safaroz Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Yılmaz, "Cumhuriyet'e şiir" ve Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Öğrencisi Behra Balcı "Yüzyıllık Cumhuriyet" şiirleri okudu. Daha sonra Yarış Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin halk oyunlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Programda son olarak gerçekleştirilen Geçit Töreni'nde askeri birlikler, gaziler, izci ve sporcular, birçok okuldan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçları ile askeri araçlar yer aldı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yeniden dirilişin sembolü olan Cumhuriyet'imizin ilanının 101'inci yıl dönümüzü büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz"

Tören sonunda duygularını dile getiren Başkan Akın ise şöyle konuştu:

"Balıkesir'de 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört gündür süren bir organizasyonumuz var. Aslında Kuva-yi Milliye'nin baş şehrine yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da büyüteceğiz. Bizler, Kuva-yi Milliyeciyiz. Birlik ve beraberliğin önemini çok iyi biliyoruz. Bu toprakları vatan yapan bu topraklar için kan döken şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ama en büyük şükran borcumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. Balıkesir'de Cumhuriyet'ine sahip çıkarak tam bir coşkuyla kutlandı. Ben bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Coşku çok yüksekti. Bu coşkunun bütün Türkiye'de daha da yükselmesi lazım. Balıkesirli vatandaşlarımızın katılımıyla dört günlük programda hep beraber kutladık. Cumhuriyetimiz bir gün her gün kutlanmaya değer. Biz Cumhuriyet'e sahip çıkanlarız. Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Balıkesir'de Cumhuriyet kentidir. Tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: 'Atatürk'ün Bize Bıraktığı Cumhuriyet'e Sahip Çıkıyoruz' - Son Dakika

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