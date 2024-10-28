Balıkesir\'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde tüm Balıkesirlilerin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türk Milleti, yokluk ve taassurla dolu bir dönemde hürriyet tutkusu ile ayağa kalkarak Kurtuluş Savaşı'nda emsalsiz bir mücadele vermiş, bağımsızlığa olan tutkusu ile de tüm dünyaya kendi kaderini kendisinden başka hiçbir gücün çizemeyeceği gerçeğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde tüm Balıkesirlilerin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Türk Milleti, yokluk ve taassurla dolu bir dönemde hürriyet tutkusu ile ayağa kalkarak Kurtuluş Savaşı'nda emsalsiz bir mücadele vermiş, bağımsızlığa olan tutkusu ile de tüm dünyaya kendi kaderini kendisinden başka hiçbir gücün çizemeyeceği gerçeğini bir kez daha göstermiştir. İşte Cumhuriyetimiz, bu hürriyet ve bağımsızlık tutkusunun en büyük eseridir.

Bu tutkuda ve bu şanlı eserin ortaya çıkmasında şüphesiz ki Balıkesir'imiz ve Balıkesirlilerin büyük fedakarlıkları ve özverisi tarihin sayfalarında yerini almıştır. Sivil-asker iş birliği ile vatanı müdafaasız bırakmayan hemşehrilerimiz, hiçbir kuvvetin tahakkümüne boyun eğmemiş ve kurşunların ilk sıkıldığı o yıllarda istiklal ateşini bu kentten yakmıştır. İşte Balıkesir bu yüzden Kuva-yi Milliye şehri, Kuva-yi Milliye Başkenti olarak adlandırılmaktadır.

Bizler de bu tarihi sorumluluğun bilinciyle kentimizi şeffaf, vizyoner, çağdaş bir yönetim anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla; çiftçisiyle esnafıyla, işçisiyle memuruyla, tek bir yürek tek bir nefes olacak, Balıkesir'imizi ortak akılla ve hep birlikte geleceğe taşıyacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da aynı bilinçle, şanlı bayrağımızın gölgesinde, sokak sokak, cadde cadde kutlayacak; milletimize umut ve mutluluk aşılayacak, hain terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum.

Yaşasın Cumhuriyet."