Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Edremit'te görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, mahallelerin sorunları ve muhtarların talepleri dinlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halkın her kesiminin ihtiyaçlarını dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla il merkezinden kırsal mahallelere kadar çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu'nun başkanlığında Edremit'te muhtarlarla buluştu.

Muhtarlar Buluşması'nda Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu'nun yanı sıra Edremit Belediye Başkan Vekili Coşkun Taşkın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları yer aldı.

Toplantıda mahallelerin altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarım gibi öncelikli konuları ele alındı. Muhtarların, yaşadıkları bölgelerle ilgili sorun ve talepleri dinlendi. Halkın sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler bulmanın yolları konuşuldu. Talepler değerlendirilerek, uygun şartlarda çözümler sunulması için muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını ileterek, "Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan talepler doğrultusunda muhtarlarımız ile görüşüp aksiyon almaya devam edeceğiz" diye konuştu.