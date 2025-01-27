Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi İkramı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nde il merkezi ve ilçelerde vatandaşlarda kandil simidi ve lokma dağıtıldı. Ayrıca Zağnos Paşa Camii’nde yapılan süt, gül suyu ve lokma ikramlarıyla Miraç Kandili’nin manevi huzuru yaşatıldı.

27.01.2025 17:19  Güncelleme: 23:21
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde il merkezi ve ilçelerde vatandaşlara kandil simidi ve lokma dağıttı. Zağnos Paşa Camii'nde yapılan süt, gül suyu ve lokma ikramlarıyla da Miraç Kandili'nin manevi huzuru yaşatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve tüm ilçelerde Miraç Kandili dolayısıyla lokma tatlısı ikramında bulundu. 20 ilçedeki camilerde yatsı namazı sonrasında lokma hayrı gerçekleştiren ekipler, Zağnos Paşa Camii ve Toplu Taşıma Merkezi'nde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Miraç Kandili'nde il merkezi ve tüm ilçelerde yaklaşık 20 bin kişilik ikramda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık Şehitler Camii, Balya Koca Camii, Bandırma Haydar Çavuş Camii, Bigadiç Merkez Sanayi Camii, Burhaniye Koca Camii, Edremit Bekir Efendi, Erdek Çarşı Camii ve Gömeç Çarşı Camii önünde stantlar kurularak lokma ikramında bulunuldu. Ayrıca Gönen Çarşı Camii, Havran Camii Kebir, İvrindi Alan Camii, Kepsut Çarşı Camii, Manyas Çarşı Camii, Marmara Avşa Merkez Camii ve Avşa Fatih Camii, Savaştepe Merkez Çarşı Camii, Sındırgı Şerif Paşa Camii ve Susurluk Çarşı Camii'nde düzenlenen lokma tatlısı ikramlarına ilgi yoğun oldu.

Zağnos Paşa Camii meydanında Miraç Kandili'nin manevi huzurunu yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak süt, gül suyu ve lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi İkramı - Son Dakika

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