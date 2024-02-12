Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteğini Sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Küçükbaş Hayvan Desteğini Sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe İlçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 50 üreticiye toplam 550 baş damızlık küçükbaş hayvan dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, desteklerin üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin gelir düzeyinin yükselmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, 5 yılda 5 binden fazla damızlık küçükbaş hayvan dağıtıldığı ve Balıkesir'in kırsalını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

12.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticilere küçükbaş hayvan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Savaştepe İlçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 50 üreticiye 10'u dişi, biri erkek olmak üzere toplam 550 baş damızlık küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Törende konuşan Yılmaz, kurum olarak sağladıkları desteklerin üretimin sürdürülebilirliği, küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına, üreticilerin gelir düzeyinin yükselmesine vesile olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Tarım ve Orman Müdürümüzle iyi konuşunca, vatandaşımıza kulak verince ve iyi bir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olunca çok akılcı projeler gelişiyor. Az parayla çok verim elde ediliyor. Çok emek ve alın teriyle çok güzel dokunuşlar yapılıyor. Biz dertlendik, doğru insanlarla doğru işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan 5 yılda 5 binden fazla damızlık küçükbaş dağıttıklarını, Balıkesir Kuzusunun marka değerini artırdıklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'i tüm kırsalıyla birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin derdiyle dertlendiğimiz, şehrin her köşesine imzamızı attığımız 5 yılı geride bıraktık. Bir 5 yıl daha desteğinize talibiz. Balıkesir'in 20 ilçesine talibiz. Bugün dağıttığımız küçükbaş damızlıklarımız üreticilerimize ve şehrimize bereketli olsun." dedi.

Kaynak: AA

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