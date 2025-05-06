Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Deprem Bilinci Kazandırıyor

(BALIKESİR)- Depreme karşı daha güvenli bir kent modeli oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Deprem Simülasyon TIR'ı ile ilçelerde vatandaşlara deprem bilinci kazandırıyor. Dördüncü durağı Edremit olan Deprem Simülasyon TIR'ında vatandaşlara, deprem anında yapılması gerekenler anlatılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri depreme karşı daha dayanıklı ve güvenli bir hale getirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların doğru davranışları uygulamaları ve hazırlıklı olmaları amacıyla Deprem Simülasyon TIR'ı ilçe ilçe geziyor. TIR, 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında il merkezi, Dursunbey, Edremit, Ayvalık, Bandırma ve Gönen'de 09.30-17.30 saatleri arasında halka açık olacak.

Amaç, deprem bilincini arttırmak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Deprem Simülasyon TIR'ı, 3-4 Mayıs günlerinde il merkezinde vatandaşlarla buluştu. 5 Mayıs Pazartesi günü Dursunbey'de halka açık deprem eğitimleri veren Deprem Simülasyon TIR'ında deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı. Vatandaşlar, gerçek bir deprem anını güvenli bir ortamda deneyimledi ve bu tür durumlarda yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak öğrendi. Deprem anında panik olmadan nasıl hareket edilmesi gerektiğinin anlatıldığı etkinliklerle halkın deprem bilincinin artırılması hedefleniyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin deprem gerçeğine karşı farkındalığını artırmayı hedefleyen Deprem Simülasyon TIR'ı, 6 Mayıs 2025 Salı günü Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda 09.30 ila 17.30 saatleri arasında halka açık olacak. Etkinlikte, deprem sırasında güvenli alanlara nasıl ulaşılacağı, aile bireylerinin bir araya getirilmesi ve ilk yardım gibi konulara değinilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi koordinasyonunda deprem bilincini artırmak için düzenli olarak çeşitli eğitimler ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Halkı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Deprem Simülasyon TIR'ı da ilçe ilçe gezerek her yaş grubundan vatandaşlara deprem bilinci kazandırıyor.