Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Kameralarıyla Kenti İzliyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu şehir kameralarıyla kentin en işlek meydanları, 7/24 aralıksız izlenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı çok yakında tüm ilçelerde aktif hale getirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli ve işlek meydanlarında bulunan şehir kameralarını artırarak daha güvenilir hale getirmeye devam ediyor. Şehir kamerası sayısını 18'e çıkaran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 izlenebilir halde kurulan sistemler, bir yandan şehri daha güvenli hale getirirken diğer yandan da vatandaşların istediği zaman istediği yerden meydanları izleyebilmesine olanak sağlıyor.

Zağnos Paşa Camisi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı 1. ve 2. Etap, Toplu Taşıma Merkezi, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi, Atatürk Parkı, Avlu Yaşam Merkezi, Şehitler Parkı, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Bandırma Sahil, Altınkum Plajı, Akçay Kordon 1. ve 2. Etap, Altınoluk Kordon 1. ve 2. Etap ile Gönen Meydan'ın yanı sıra Cunda Liman ile Altınkum Skate Park'ta da kurulumları tamamlandı.

Her ilçeye 1 kamera

Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi ve Burhaniye'de de kameraların kurulum çalışmalarını başlatacak. Şehrin 20 ilçesinin her birinde en az bir kamera bulundurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçlerde bu konudaki çalışmalarını tamamlayacak.

Kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, 'https://sehirkamera.balikesir.bel.tr/' adresine giriş yaparak kenti 7/24 aralıksız izleyebiliyor. Son 3 ayda toplamda 233 bin 119 izlenme alan kameralar, Türkiye'den 40 bin 713, Almanya'dan 18 bin 173, Amerika'dan bin 494, Fransa'dan bin 198 kişi tarafından görüntüleniyor.