Balıkesir\'de 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.İ. (38), polis tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da 'nitelikli yağma', 'cezaevinde ayaklanma ve isyan' suçlarından 2013 yılında hakkında 30 yıl hapis cezası verilen firari hükümlü S.İ.'nin bir süredir kentte olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, S.İ.'nin saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan S.İ.'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. (DHA)