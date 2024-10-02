Balıkesir\'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

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Balıkesir'de düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Edremit ve Ayvalık ilçelerinde baskınlar yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen B.A. (32), A.K. (26), S.T. (31), S.Ç. (22), A.D (20), V.İ. (32), D.K. (38), B.A. (30) ve İ.Ö. (30) yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 543 sentetik hap, 102,05 gram sentetik uyuşturucu, 280 gram esrar, 2,53 gram kokain, 2 hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.