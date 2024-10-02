Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Balıkesir\'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

02.10.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Edremit ve Ayvalık ilçelerinde baskınlar yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen B.A. (32), A.K. (26), S.T. (31), S.Ç. (22), A.D (20), V.İ. (32), D.K. (38), B.A. (30) ve İ.Ö. (30) yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 543 sentetik hap, 102,05 gram sentetik uyuşturucu, 280 gram esrar, 2,53 gram kokain, 2 hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement