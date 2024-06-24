Balıkesir\'de 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Güncel

Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Haziran tarihlerinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller yaptı.

Ekipler, Ayvalık, Gönen ve Edremit ilçelerinde 85 Afganistan, 4 Türkmenistan ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Ayrıca denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.