Balıkesir'de Anneler ve Çocuklarından Anneler Günü'ne Özel Konser

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından oluşturulan şehrin ilk anne çocuk korosu, Onkadın Orkestrası ile birlikte Avlu Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Etkinliğe katılarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Anneler Günü bir gün değil, bir ömürdür" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları Anneler Günü'nde özel bir etkinlikle buluşturdu. Başkan Akın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından oluşturulan şehrin ilk anne çocuk korosu, Onkadın Orkestrası ile Avlu Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

Anneler Günü'nde unutulmaz bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Akın, "Hayatım boyunca şuna inandım ki bir gün değil bir ömürdür Anneler Günü. Kendi rahmetli anneciğimi de huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Konseri dinleyen vatandaşlardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Seval Coşkun: "Çok çok güzeldi. Konserin her anında çok eğlendik. Böyle bir organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum."

-Sonay Özvural: "Çok güzel bir konserdi. Harika düşünülmüş. Anneler ve çocuklarla güzel bir konser izledik. İnşallah böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

-Selma Kozanlı: "Muhteşem bir akşam olduğunu söylemeliyim. Burada da yeğenim ve kızı vardı. Harika bir performans sergilediler. Bayıldım. Anneler Günü konseri harikaydı. Çok mutlu ettiler bizi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğinden dolayı tebrik ediyorum onları, güzeldi."

-Halil İbrahim Turan: "Bu akşam çok keyifli geçti. Arkadaşlar konsere çok iyi hazırlanmışlar ve çok keyif aldık. Balıkesir gerçekten bu tür faaliyetlere aç. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."