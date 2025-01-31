Balıkesir'de Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baltok ve Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevi'nde 25 personele ve 69 öğrenciye yangın eğitimi vererek acil durumlarda yapılması gerekenleri öğretti.

31.01.2025 16:30  Güncelleme: 17:53
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Baltok ve Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevi'nde çalışan 25 personel ve 69 öğrenciye yangın eğitimi verildi.

Yangınlara karşı mücadele yöntemlerini öğretmek ve bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Baltok ve Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevleri'nde yangın eğitimi verildi.

Gündüz Bakımevleri'nde çalışan 25 personel ve 69 öğrenci, yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirildi. Eğitimde, yangın sırasında acil çıkış noktalarına nasıl ulaşım sağlanacağı ve yaş gruplarına dikkat edilerek yangın sırasında alınacak önlemler anlatıldı.

Acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu

Yangın türüne göre anında müdahale ile ilgili yöntemler ve yangın sırasında yapılacaklar konusunda bilgilendirilen personel ile belirlenen iş yeri acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu. Balıkesir İtfaiyesi'nde görevli personel tarafından verilen yangın eğitiminde minik öğrenciler merak ettiklerini sordu. Yangından koruyucu giysilerle çocuklara uygulamalı eğitimler veren itfaiye personeli, yangın çıkmaması için alınacak temel önlemleri aktardı. İtfaiye ekipleri, çocuklara yangın anında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterirken, aynı zamanda itfaiye araçları ve ekipmanlarla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika

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