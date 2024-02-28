Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor

Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 40'a yakın sokak kedisine kucak açtı. Yıllardır sokak kedilerine bakım ve besleme yapan Erentürk, herkesi sokak hayvanlarına duyarlı olmaya çağırdı. Erentürk, hayvanlara eziyet edilmemesi ve onlara yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı.

28.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:49
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Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde yaşayan hemşire Gülsevim Erentürk, emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adadı. 40'a yakın sokak kedisini besleyen ve bakımını yapan Erentürk. "Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek bırakabilir" dedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 40'a yakın sokak kedisine kucak açtı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nden 24 yıl önce emekli olan Erentürk, yıllardır her gün Ören Meydanı'nda ki sokak kedilerine bakıyor. Meydan'da Erentürk'ün aracını bekleyen kediler, korna sesi ile etrafına toplanıyor.

Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden Erentürk, "20 yıldır burada sokak kedilerini besliyorum. Ara sıra köpekleri de besliyorum. Bu hayvanlar benim geliş saatimi bekliyorlar. Yaz aylarında 18.00-19.00 saatleri arasında burada oluyorum. Kışın ise saat 14,30-1500 arası geliyorum. Aynı saatlerde beni bekliyorlar. Arabamın kornasına basınca hepsi toplanıyorlar. Her gün 2-3 çeşit yemek getiriyorum. Kuru mama, tavuklu papara, bazen de salam getiriyorum. Ben sokak hayvanlarını seviyorum. Onları besliyorum, Lütfen herkes evinin önüne bir kap su bir kap yiyecek koyabilir. Birde hayvanlara eziyet edenler oluyor. Lütfen anlara tekme atmayın. Onlar çaresiz. Ağzı dili yok. Konuşamıyorlar. Kendilerini savunamıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor - Son Dakika

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