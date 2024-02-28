Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde yaşayan hemşire Gülsevim Erentürk, emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adadı. 40'a yakın sokak kedisini besleyen ve bakımını yapan Erentürk. "Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek bırakabilir" dedi.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 40'a yakın sokak kedisine kucak açtı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nden 24 yıl önce emekli olan Erentürk, yıllardır her gün Ören Meydanı'nda ki sokak kedilerine bakıyor. Meydan'da Erentürk'ün aracını bekleyen kediler, korna sesi ile etrafına toplanıyor.
Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden Erentürk, "20 yıldır burada sokak kedilerini besliyorum. Ara sıra köpekleri de besliyorum. Bu hayvanlar benim geliş saatimi bekliyorlar. Yaz aylarında 18.00-19.00 saatleri arasında burada oluyorum. Kışın ise saat 14,30-1500 arası geliyorum. Aynı saatlerde beni bekliyorlar. Arabamın kornasına basınca hepsi toplanıyorlar. Her gün 2-3 çeşit yemek getiriyorum. Kuru mama, tavuklu papara, bazen de salam getiriyorum. Ben sokak hayvanlarını seviyorum. Onları besliyorum, Lütfen herkes evinin önüne bir kap su bir kap yiyecek koyabilir. Birde hayvanlara eziyet edenler oluyor. Lütfen anlara tekme atmayın. Onlar çaresiz. Ağzı dili yok. Konuşamıyorlar. Kendilerini savunamıyorlar" dedi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de emekli hemşire 20 yıldır sokak kedilerini besliyor - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?