Balıkesir'de Emekli Öğretmen Ölü Bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 81 yaşındaki emekli öğretmen Refik Güner evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta ikamet eden Güner'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Güner'in yerde hareketsiz yattığını tespit etti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Refik Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güner'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
