Balıkesir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi'nin katkılarıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda beş farklı etkinlik düzenleyecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Şehir Balıkesir" hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi'nin de katkılarıyla, Engelliler Haftası'nda gerçekleştirilecek beş ayrı etkinlikle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Etkinlikler, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde imza günü ile başlayacak. İmza gününde yazarlar Hasibe Boztepe, Suat Kuş ve Sema Oğuz Bey, sevenleriyle bir araya gelecek. Aynı gün saat 20.00'de Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tamer Çallıoğlu yönetiminde "Bizim Tayfa" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Hikayeden Türkiye, Şiirden Müziğe" adlı şiir ve müzik dinletisi, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin de katkılarıyla 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Orkestra" konser verecek. Özel gereksinimli öğrencilerden oluşan orkestra, sevilen şarkılara hayat verecek.

Etkinlikler şiir dinletisi ile sona erecek

Haftanın son etkinliği ise 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Altıeylül Belediyesi, Susurluk Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, Altıeylül Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi ve Susurluk Kent Konseyi katkılarıyla Susurluk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Renklerin Sesi" şiir dinletisi olacak.