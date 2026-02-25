Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Mansur Yavaş, Taziye Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mansur Yavaş, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımızın görev uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu bir pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.