Balıkesir\'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

25.02.2026 03:09
BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı, pilot şehit oldu.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında 00.50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." İfadelerine yer verildi.

Olayla ilgili medyaya açıklamada yapan Vali Ustaoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olay yerindeyiz, aldığımız bilgiye göre 9'uncu Ana Jet Komutanlığımızdan kalkıştan kısa süre sonra F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Maalesef 1 şehidimiz var, naaşına ulaştık. Kaza yeri İstanbul- İzmir Otoyolunun Balıkesir'e bağlı Karesi mevkisinde yol kenarıdır" dedi.

BAKAN GÜRLEK: BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZ TARAFINDAN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güvenlik, Güncel, Pilot, Olay, Kaza, Son Dakika

