Balıkesir\'de Fırtına Ağaçları Devrildi

Balıkesir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Yaşanan olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi yoğun çaba harcayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler İzmir- İstanbul aksında bulunan Susurluk ilçesi başta olmak üzere Bandırma ve Erdek ilçelerinde yol ve otomobillerin üzerine devrilen ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırarak daha sonra oluşabilecek muhtemel kazaların önüne geçti.