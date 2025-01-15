Balıkesir\'de Kadınlara Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Başladı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle kadınlara yönelik HPV Aşısı Uygulaması başlattı. Ücretsiz aşı uygulamasından ilk etapta Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan 9-30 yaş arası Yakın Kart sahibi kişiler yararlanacak.

HPV virüsü kaynaklı kanser vakalarını en aza indirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Kara ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

Aşıya sosyo-ekonomik nedenlerle erişmeyen kadınlara bu hizmeti ulaştıracaklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Her yıl artan HPV virüsü kaynaklı kanser vakalarını en aza indirmek ve kadınları korumak için sosyal belediyecilik anlayışı ile belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlara, HPV aşısını ücretsiz sağlayacağız" dedi.

Belediye olarak halk sağlığının korunması için önemli bir projenin altına imza attıklarını söyleyen Akın, "Balıkesir Üniversitesi Rektörümüze çok teşekkür ederim. Üniversiteler en büyük zenginliğimiz. Üniversitemiz Türkiye'de fark yaratan işler yapıyor. Yaptığımız protokolle iş birliğini pekiştirmek istedik. HPV aşısı, kadınları kanser vakalarına karşı korumak için çok büyük bir gereklilik. Bu aşı sayesinde insanlarımızı korumuş oluyoruz. Bir aşı bir kadının hayatını kurtarıyor. Biz, Balıkesir genelinde HPV aşısı olmak isteyen kadınların ve kız çocuklarımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi olarak, Büyükşehir Belediyesi aracıyla kentteki toplum sağlığının korunması adına önemli bir iş birliği sağladıklarını belirten Rektör Yücel Oğurlu, "Bundan gurur duyuyoruz. Üniversitelerin varlık sebebinin sadece diploma vermek olmadığının bilincindeyiz. Üniversiteler toplumla teması sürdürmeli ve topluma hizmet etmeli. Gücünün yettiği her alanda topluma rehberlik yapmalı. Belediyemizden gelen teklifi değerlendirerek bu aşı kanalıyla Balıkesir'de binlerce kişinin kansere yakalanmasını engelleyecek bir hekimliğin desteğini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise "HPV aşısının Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden öneri olarak gelmesi benim çok önemli. Kadınlar kendi sağlıklarıyla ilgili talep ve isteklerini makamlara iletmiş oldu. Belediye Başkanı'mız, duyarlılık göstererek harekete geçti. Balıkesir'in kadınları adına her iki kurumumuza da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

İlk olarak 9-30 yaş aralığı yararlanacak

İlk aşamada, il sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 9-30 yaş aralığındaki kişileri kapsayacak. Başvuru yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlere, '444 4 010' numaralı telefon üzerinden Yakın Çözüm Ekibi tarafından destek verilecek.

Aşılar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. 9-15 yaş aralığındaki çocuklara 2 doz, 15-30 yaş aralığındaki kişilere ise 3 doz uygulanacak. Aşı yaptıracak kadınların ulaşımı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.