Balıkesir'de kaza: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
B.Y. (41) idaresindeki 16 BBR 768 plakalı hafif ticari araç, Esenköy Mahallesi mevkisinde A.O.Ç'nin (37) kullandığı 45 YB 5637 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü A.O.Ç. ile aynı araçta bulunan K.Ç. (36), A.Ç. (13), B.Ç. (8) ve H.Ç. (10) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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