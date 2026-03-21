Balıkesir\'de Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sarımsaklı Mahallesi Badavut mevkisindeki kayalıklarında 4 gündür bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelerek keçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Merdivenli araç yardımı ile kayalıklara çıkan ekipler, keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
