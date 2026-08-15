Balıkesir'de Medya ve Yapay Zeka Forumu - Son Dakika
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Balıkesir'de Medya ve Yapay Zeka Forumu

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Uluslararası forum, medya ve yapay zekanın geleceğini tartışmak üzere Balıkesir'de toplandı.

Balıkesir'de medya ve yapay zekanın geleceği kapsamında Uluslararası Akademisyen, Gazeteci ve Medya Temsilcileri Forumu düzenlendi.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti tarafından Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Farklı ülkelerden basın mensupları ve akademisyenlerin bir araya geldiği program, "Kültür, Medya ve Yapay Zeka Ekseninde Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş'ın yaptığı forumda, kültürlerin ve şehirlerin medya aracılığıyla tanıtılması, dijital haberciliğin geleceği, yapay zekanın gazetecilik mesleğine etkileri ve medyada yaşanan dijital dönüşüm değerlendirildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yaptığı konuşmada, yapay zeka konusunda yaklaşık 10 yıl önce ilk köşe yazısını kaleme aldığını belirterek, o dönemde insanların yapay zekayı henüz çok fazla tanımadığını söyledi.

Daha sonraki yıllarda yapay zeka ve hukuk üzerine çalışmalar yaptığını ve yurt dışında makalelerinin yayımlandığını anlatan Oğurlu, "İşin içine girdikçe konudan neden uzak kalmamamız gerektiğini her seferinde daha fazla anlamaya başladım çünkü yapay zeka bir yönüyle fırsatlar sunan, diğer taraftan da tehditler içeren önemli bir araç." dedi.

Özbekistan Rönesans Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zikriyayev Zokirjon da Türkiye'nin zengin tarihini, kültürünü ve geleneklerini çok sevdiğini, Türk halkının samimiyetinden de etkilendiğini dile getirdi.

Azerbaycan Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesgerov ise her yıl farklı Türk devletlerinde medya forumları, toplantılar ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade ederek, "Yılın her günü çalışan, ortak projeler üreten, haber ve içerik paylaşan, gazetecileri bir araya getiren profesyonel bir medya çalışma mekanizmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Süleyman Basa ise dijital medya ve yapay zeka çağında doğru haberciliğin ve gazetecilik etiğinin önemine dikkati çekti.

Dijital ortamda doğru bilgi kadar yanlış bilginin ve dezenformasyonun da hızla yayılabildiğini belirten Basa, şöyle konuştu:

"Bir tıkla gerçek de yanlış da yayılıyor. Yapay zeka bize saniyeler içerisinde binlerce içerik üretebiliyor ama toplumun ihtiyacı sadece binlerce içerik mi, yoksa doğru haber mi? Geleceğin medyasında güven en değerli sermayemiz olacaktır ve bu sermayeyi gazeteci etiğiyle oluşturacağız. Yapay zeka gazetecinin rakibi değil, yeni asistanıdır."

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da Anadolu basınının gazetecilik mesleğinin önemli yapılarından biri olduğunu vurguladı.

Karaca, yapay zekanın haber yazımında kullanılmaya başlandığını anlatarak, "Devletin gazetelere yaptığı yardımı iyi denetlemesi gerekiyor. Gazetelerdeki kadrolara baktığımızda yüzde 70'inin sahte olduğunu görüyoruz. Bu durumun gazeteciliği suistimal ettiğine inanıyorum. Yapay zekayı belirli yerlerde kullanmakta fayda var ama kendimizi tamamen teslim etmemeliyiz." dedi.

Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Medya ve Yapay Zeka Forumu - Son Dakika

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