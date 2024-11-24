Balıkesir\'de Mermer Ocağında Göçük: 2 İşçi Göçükte Kaldı

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BALIKESİR'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü. Göçük altında kalan 2 işçi için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. A.Ö. ile M.D.'nin (55) üstüne, ocakta çalıştıkları sırada kopan kaya parçaları düştü. 2 işçi de göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Komando Bölüğü Arama Kurtarma Timi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, işçilere ulaşmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.