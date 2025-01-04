Balıkesir'de Midibüs - Otomobil Kazasında 2 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Midibüs - Otomobil Kazasında 2 Ölü, 21 Yaralı

Balıkesir\'de Midibüs - Otomobil Kazasında 2 Ölü, 21 Yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir yolcu midibüsünün otomobile çarpması sonucu emekli kimya öğretmeni Zeki Bulcak ve emekli orman işçisi Ramazan Kabakoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi devam ediyor.

04.01.2025 16:11  Güncelleme: 16:13
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BALIKESİR'de yolcu midibüsünün otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden emekli kimya öğretmeni Zeki Bulcak (66), toprağa verildi. Kazada yaralanan 21 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Balıkesir- Dursunbey seferini yapan Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Enes Kabakoğlu (23) yönetimindeki 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri, Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç ile 6 personel sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; otomobildeki emekli orman işçisi Ramazan Kabakoğlu (63) ile emekli kimya öğretmeni Zeki Bulcak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, Dursunbey Seyahat'e ait midibüs şoförü Cemal Demir'in de aralarında olduğu 20 kişi ve Ramazan Kabakoğlu'nun oğlu, ağır yaralı otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı. Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Zeki Bulcak ve Ramazan Kabakoğlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Zeki Bulcak, bugün öğle vakti, Hasan Basri Çantay Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen Ramazan Kabakoğlu'nun cenazesi ise Balıkesir'de oturduğu evin önünde helallik alınmasının ardından memleketi Bigadiç ilçesine gönderildi. Kabakoğlu, Bigadiç'in kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde bugün ikindi vakti mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi sürerken, yaralılardan otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Midibüs - Otomobil Kazasında 2 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

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