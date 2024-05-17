Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü

Balıkesir\'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklama kararı verilen Orhan Ö'nün, olayı tahrik ettiği ve azmettirdiği iddia ediliyor.

17.05.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.

Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.

Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.

Sultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.

O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:

"Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."

Olay

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Balıkesir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi bıçakla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement