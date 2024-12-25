Balıkesir'de Okul Servisi Tırla Çarpıştı - Son Dakika
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Balıkesir'de Okul Servisi Tırla Çarpıştı

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Balıkesir-İzmir yolunda okul servisi tırla çarpıştı, 8 öğrenci ağır yaralandı. Kazalar sık yaşanıyor.

25.12.2024 12:47
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(BALIKESİR)- Balıkesir- İzmir yolunda meydana gelen okul servis aracı ile bir tır çarpıştığı kazayla ilgili konuşan Pamukçu Mahallesi sakini Ahmet Deniz, kaza yapan servisteki öğrencilerin taşımalı eğitimle mahallelerine geldiğini belirterek, daha önce de Pamukçu mevkisinde kazaların yaşandığını söyledi.

Balıkesir İzmir yolu Pamukçu mevkisinde bugün sabah saatlerinde 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracı ile bir tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 öğrenci ağır yaralandı.

Pamukçu mevkisnde meydana gelen kazadanın servis aracındaki öğrencilerin Nergiz Mahallesi'nden taşımalı eğitimle Pamukçu Mahallesi'nde bulunan okula gittiği öğrenildi. Olay yerinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Pamukçu Mahallesi sakini Ahmet Deniz, meydana gelen kazanın ilk olmadığını belirterek "Çok kaza oluyor burada. Geçen yine bir hafta, 10 gün önce yine kaza oldu. Buranın tertiplenmesini istiyoruz. Bu nedir böyle? Daha önce de burada ölümler oldu ama burası aynı şekilde duruyor. Hiçbir ilgilenen yok. Kimseye bir şey duyuramıyoruz. Duymuyorlar. Buraya ya bir ışık konulmalı veyahut da o orta yer genişletilmeli. Alt geçidimiz düzenlenmeli. Burada devamlı yaşıyoruz biz bunu."

Balıkesir\'de Okul Servisi Tırla Çarpıştı
Kaynak: ANKA

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