Balıkesir'de Onhann Gurme Çamlık Restaurant Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Onhann Gurme Çamlık Restaurant Hizmete Açıldı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin ve vatandaşların aileleri ile rahatça vakit geçirebileceği uygun fiyatlı Onhann Gurme Çamlık Restaurant'ı açtı. Başkan Akın, gelecekte yeni projelerle daha ekonomik ve konforlu alanlar yaratacaklarını açıkladı.

05.12.2024 18:13  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Onhann Gurme Çamlık Restaurant hizmete açıldı. Uygun fiyatlı, modern ve kaliteli alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Emeklinin, vatandaşın ailesiyle rahatlıkla hareket edebildiği, daha ekonomik ortamlar yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fırıntaş bünyesinde hizmet veren Onhann Gurme Çamlık Restaurant açıldı. Restoranın açılışını yapan Başkan Akın, Onhann Gurme Çamlık Restaurant'ın tüm Balıkesirlilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde 7 bin 840 metrekare toplam alana sahip Onhann Gurme Çamlık Restaurant, 100 kişilik kapalı alanı olmak üzere toplam 200 misafir kapasitesiyle hizmet veriyor. Balıkesir'in şehir manzarası eşliğinde birbirinden lezzetli yemek seçeneklerine menüsünde yer veren restoran; uygun fiyat politikası, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Balıkesirlilerin hizmetinde olacak.

"Yeni projeleri hayata geçireceğiz"

Balıkesir'de emeklilerin ve vatandaşların aileleriyle birlikte gidebileceklere uygun ekonomik şartlarda, konforlu alanlar oluşturmak istediklerini söyleyen Akın, "Emeklinin, vatandaşın ailesiyle rahatlıkla hareket edebildiği, daha ekonomik koşullarda ortamlar yaratmaya devam edeceğiz. Şimdi emekli bahçeleri, emekli kahvehanelerine de başlıyoruz. Aşevimizin inşaatı devam ediyor, biter bitmez mahalle mutfaklarımız da olacak. Bütün Balıkesir'in 20 ilçesinin röntgenini çektik. Bununla ilgili ihtiyaç sıralamalarımızı belirledik. Belediyemizde de sistemimiz oturdu diyebiliriz. Artık bu saatten sonra yeni yeni projelerimiz hayata geçecek" diye konuştu.

"Önce planlama" diyerek hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Akın, "Planlanmayan hiçbir şeyin sonunda başarı olmuyor ve planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kazanç olmuyor. Hep zarar, israf oluyor. İmanımız gereği israfın haram olduğunu bilen bir anlayışla, bunu da kendimize düstur edinerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için milli birlik ve beraberlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Çamlık, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Onhann Gurme Çamlık Restaurant Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:46:08. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Onhann Gurme Çamlık Restaurant Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.