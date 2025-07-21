Balıkesir'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir\'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı
21.07.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir\'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı
Haber Videosu

İstanbul-İzmir otobanında devrilen otobüste 27 kişi yaralandı. İnceleme devam ediyor.

Balıkesir'de şoförünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul- İzmir Otobanı Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İzmir - İstanbul arasında sefer yapmakta olan Ç.S. yönetimindeki 06 VT 388 plakalı Varan Turizm'e ait yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilirken, kazayı görenler durumu sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

27 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan müdahaleler ile otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kaza sonrasında, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul İzmir Otobanı Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında İzmir İstanbul istikametinde bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterine Ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır." Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, İstanbul, İnceleme, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Beyşehir’de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
10:10
CİMER’e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara ’şartlı tahliye’
CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye'
10:05
Resmi açıklamanın eli kulağında Göreve Fatih Terim geliyor
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
10:01
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 22:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Otobüs Devrildi: 27 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.