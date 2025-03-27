Balıkesir'de Ramazan Bayramı Öncesi Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Ramazan Bayramı Öncesi Yol Çalışmaları Tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde başlattığı yol asfaltlama çalışmasını Ramazan Bayramı öncesinde tamamladı. 150 metrelik bölüm asfaltlandı, bayram sonrası 6 kilometrelik yolun asfaltlanması planlanıyor.

27.03.2025 16:31  Güncelleme: 17:35
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Erdek ilçesinde başlattığı yol çalışması kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde Adnan Menderes Caddesi asfaltlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bozuk yollar onarılırken, halkın taleplerine yönelik yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Erdek ilçesindeki yol yapım çalışmalarını ilçenin en önemli yollarından Adnan Menderes Caddesi üzerinde başlattı.

Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal mahallelere bağlantı yolu niteliği taşıyan Adnan Menderes Caddesi'nde, 150 metrelik bölüm vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ramazan Bayramı öncesinde tamamen asfaltla kaplandı.

Ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak plentmiks temel ve asfalt serim işlemlerini bir gün içinde tamamladı. Erdek'te bayram sonrası da sürecek çalışmalar kapsamında toplamda 6 kilometrelik yolun asfaltlanması planlanıyor.

İlçe belediyesiyle ortak çalışma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plentmiks temel ve asfalt serim işlemlerini yürütürken; Erdek Belediyesi ekipleri de kaldırım ve bordür çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. İlçe belediyesi ile sağlanan koordinasyon sayesinde çalışmalar hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde ilerliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Ramazan Bayramı Öncesi Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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