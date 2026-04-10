Balıkesir\'de Rüşvet Operasyonu: 7 Tutuklama

10.04.2026 11:07
Balıkesir merkezli rüşvet operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest.

Balıkesir merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bandırma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'de vatandaşların kişisel verilerini ele geçireni, işlemlerde kolaylık ve öncelik sağladığı ve rüşvet aldığı belirlenen aralarında tapu müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı ile müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofis çalışanları ve arzuhalcilerin de bulunduğu 15 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğince, zanlıların Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçeleri ile Çanakkale'nin Biga ve Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli ajanda, evrak ve doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

