Balıkesir'de Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir\'de Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir merkezli operasyonda, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, zanlıların 40 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı belirlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı ve diğer şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

02.05.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir merkezli operasyonda, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen çalışmada, sahte internet sitelerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama vaadiyle kapora isteyen zanlıların, 40 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı belirlendi.

"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 ekipte 35 personelin katılımıyla Bursa, İstanbul ve Gaziantep'teki 4 adrese sabaha karşı eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Zanlılardan 3'ünün yakalandığı operasyonda, diğer şüphelinin dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise flash bellek, 4 cep telefonu, 4 sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait lüks otomobile ilişkin tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Sahte İnternet Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement