Balıkesir'de Semt Pazarlarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarına ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı. TOKİ 1. Etap ve 2. Etap ile Adnan Menderes Mahallesi ve Kızpınar Mahallesi'nde başlatılan ring seferlerine, pazara yürüyerek gitmekte zorlanan vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring servisi ile TOKİ 1. Etap-2. Etap şehir içi ring servisini başlattı. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından hizmete sunulan ücretsiz servisler sayeslerle başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu servislerden yararlanabiliyor.

Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring hattı, Pazar günleri saat 09.00'dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. TOKİ 1. Etap-2. Etap Mahallesi'nde ring servisleri sabah saat 10.00'dan akşam 18.00'e kadar her saat başı hareket edecek şekilde düzenlendi.

"Böyle bize destek olmalarından çok memnun olduk"

Pazar yerlerine ulaşımda ücretsiz ring servisinin başlamasından mutluluk duyduğunu ifade eden vatandaşlar görüşlerini şöyle ifade etti:

- Muhittin Kaya: "Bu hizmet nedeniyle çok mutlu oldum. TOKİ 1. Etap'ta oturuyorum; iyi bir hizmet. Pazar çok uzağa taşındı. 1. Etap'tan 2. Etap'a gitmek zor oluyor. Daha önce Anadolu Lisesi'nin yanındaydı, çok yakındı. Merkezdeydi. Uzağa taşınınca bu servisin gelmesi tabii ki doğru bir hareket oldu. Ücretsiz olması da tabii ki daha iyi oldu, biz daha önce yürüyerek ulaşıyorduk. Şu anda uygun oldu."

-Hidayet Öksüzoğlu: "Sağ olsunlar, duyduk. Duyduğumuz gün de heyecanlandık. Böyle bize destek olmalarından çok memnun olduk. Son derece memnunuz."

-Osman Sezen: "Bizim için zor oluyordu. Çünkü bizim 1. Etap'ta bayağı 750 dairemiz var. Pazar öbür tarafa alınınca bize uzak kaldı. Bu şekilde olmasa gitmekte zorlanacaktık. Giderdik ama zorlanırdık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar."

-Bayram Kurt: "Valla çok memnun olduk yani; bir de ücretsiz olması ve halka hizmet etmesi çok güzel bir şey."

- Fatma Demir: "Bin kere Allah razı olsun. Bin kere. Araba gidiyormuş dediler de ben önden çıktım. Yürüyemiyorum, belimden rahatsızım."

-Mehmet Akturp: "Valla bu zamana kadar olmayan şeyler olmaya başladı. Çok memnunuz yani, çok iyi bir şey. Ücretsiz olması vatandaşa büyük bir hizmet. Bu zamana kadar hiç yapılmadı."