Balıkesir\'de Şiddet Mağduru Kadının Beraat Kararı Bozuldu

BALIKESİR'de eşi Murat Aydın'ı (31) kendisine şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Rümeysa Aydın (28) hakkında 'meşru müdafaa' kapsamında verilen beraat kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce (BAM) bozuldu. BAM 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanan Aydın, önce ağırlaştırılmış müebbet hapse, ardından 'haksız' ve 'iyi hal' indirimleri ile bu kez 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2021 Ağustos ayında Karesi ilçesi kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle evlerinin avlusunda öldürdü. Cinayet sonrası yakalanıp, tutuklanan Rümeysa Aydın hakkında Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 7,5 ay süren yargılama sonrası mahkeme heyeti, 4 Mart 2022'deki karar duruşmasında 'meşru müdafaa' kapsamında Rümeysa Aydın'a beraat kararı verip, tahliye etti.
BAM'DA BİR KEZ DAHA YARGILANDI
Cumhuriyet savcısı ile Murat Aydın'ın ailesinin avukatlarının itirazı sonucu dava dosyası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı. İtirazın kabul edilmesi ile Rümeysa Aydın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yargılandı. Rümeysa Aydın ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcının itiraz gerekçesi okundu. Gerekçede, "Yaşanan olay bir bütün halinde düşünüldüğünde, sanık istese evde bulunan tüfekle de eylemi gerçekleştirebileceği gibi, maktul evden çıktıktan sonra, evde bulunan tüfeği almak yerine olay yerinden ayrılabilirdi. Olayın gelişimine göre sanık ile maktul arasındaki mesafe, sanığın 2 el ateş etmesi, hedef alınan bölgenin göğüs kısmı olup, maktulün vurulduğu yer ve konumu ile maktulün vurulma anında elinde tüfek bulunmaması nedeniyle olayın meşru müdafaada kalmadığı anlaşılmaktadır. Eylemin işleniş şekli ile dosyada bulunan bilgi ve belgelerin, sanığın maktulü olay öncesi darbettiğine yönelik iddiaları destekler şekilde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda sanığın 'eşe karşı haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan' cezalandırılması gerekmektedir" denildi.
'TÜFEĞİ ALIP, GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ'
Rümeysa Aydın da yaptığı savunmada, 2014 yılında kaçarak evlendiği Murat Aydın'ın, evlilik sonrası uyuşturucu kullanıp, kendisine sürekli olarak aile içinde şiddet uyguladığını söyledi. Eşinin, kendisini aldattığını da düşündüğünü söyleyen Aydın, olaydan önce eşinin çocuklarının odasına gelip, bardakları kendisine göstererek, 'Buraya birileri geldi, beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uyguladığını, daha sonra döverek kıyafetlerini çıkartıp, vücudunda ilişki sırasında olabilecek iz aradığını belirtti.
Eşinin son 1 yıldır metamfetamin kullandığını ve halüsinasyonlar gördüğünü iddia eden Aydın, "Olaydan önce kayınvalidemi arayıp, kendisine, 'Siz ikimizden birinin ölmesini mi bekliyorsunuz' diye sordum. Olay günü Murat eve gelip, telefonumu karıştırdıktan sonra, kendi kafasına vurup, 'Sen beni biriyle aldattın. Sen bittin, son duanı et' dedi. Bahçeye çıkıp, araca yöneldi. Araçta olan tüfeği alıp, geleceğini düşündüm. Bunun üzerine içeri girip, evdeki tüfeği aldım. 'Murat' diye seslendim, koşarak geldi. 'Dur artık, bana boşu boşuna işkence ediyorsun' dedim. Elimdeki tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada korku ve panik nedeniyle dolu olduğunu bilmediğim tüfeğin tetiğine parmağım gitti. Gözümü kapattım. Tetiğe bir kez bastım. Patlama sesi duydum. Gözümü açtığımda yere düşmüştü. Bezle yaralandığı yere tampon yapmak istedim. Bu esnada 112'yi aradım. Murat'ı vurduğumu söyleyerek ihbarda bulundum" dedi.
OY BİRLİĞİ İLE HAPİS CEZASI VERİLDİ
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, oy birliği ile Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat hükmünü bozarak, Rümeysa Aydın'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alarak verilen bu cezayı 10 yıl 10 aya düşürürek, adli kontrol şartı verdiği Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgilendi. Ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı.
Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi. Orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen ülkede Devlet Başkanı Gabriel Boric, ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Şiddet Mağduru Kadının Beraat Kararı Bozuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?