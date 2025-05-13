Balıkesir'de Su Şebeke Hattı Değişimi Başladı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, başlattığı altyapı seferberliğini, Gönen'in Denizkent ve Gündoğan mahallelerinde sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede sürekli arıza yapan yaklaşık 15 bin 730 metrelik içme suyu şebeke hattını değiştirmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen'in Denizkent ve Gündoğan mahallelerinde şebeke hattı değişimine başladı. İki mahallede de su kesintilerine neden olan hattı yenileyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 bin 730 metrelik içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayıp bölgeyi kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturmayı amaçlıyor. Sanat yapıları ile mekanik imalatların da yer aldığı çalışmalar kapsamında bölgede 900 metre içme suyu şebeke hattı tamamlandı. Vatandaşların talebine anında cevap veren BASKİ ekipleri, bölgede çalışmaları bitirdiğinde içme suyu şebekelerinde yaşanan kayıp kaçak oranları da azalacak. İşletme maliyetlerini de düşürecek çalışmalar sonunda vatandaşlara kesintisiz bir şekilde sağlıklı içme suyu temini sağlanacak.

"Ahmet Başkan'ımız bizim sesimizi duydu"

Vatandaşlar BASKİ'nin bu çalışmasından çok memnun olduklarını belirterek, "BASKİ ekipleri kısa süre önce çalışmalarına başladı. Sürekli yaşadığımız su kesintisinin önüne geçileceği için çok mutluyuz. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ahmet Başkan'ımız bizim sesimizi duydu" dedi.