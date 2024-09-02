Balıkesir'de Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi

Burhaniye ilçesinde düzenlenen 34. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Toplu Sünnet Şöleni'nde 21 çocuk erkekliğe adım attı. Şölen sırasında çocuklara çeyrek altın ve kitap hediye edildi.

02.09.2024 15:57
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Balıkesir'de Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 34. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninde 21 çocuk erkekliğe adım attı. Ören Ayaklı Kır Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklara, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve meclis üyeleri tarafından çeyrek altın takılırken, birer de kitap hediye edildi.

Ayaklı Kır Bahçesinde, tören öncesi Kadir Özdemir, Ali Osman Aydoğdu ve Halil İbrahim Çetin tarafından Kur'an, Mevlit ve ilahiler okunurken, çocuklar için illüzyon gösterileri de yapıldı. Tören sırasında yaşanan fırtına ve yağmur katılımcıları telaşlandırdı. Podyuma çıkan sünnet çocuklarına, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve meclis üyeleri tarafından çeyrek altın takılırken, birer de çocuk kitabı hediye edildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, adını vermek istemeyen sponsora teşekkür etti. Programın son bölümünde sahneye çıkan illüzyonist de çocukları eğlendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika
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