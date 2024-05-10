Balıkesir\'de toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili

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Balıkesir'de, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.

Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.